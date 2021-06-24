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العجوز المحظوظة.. سيدة تذهب لسحب 20$ فتجد مليار دولار بحسابها فما قصة هذه المرأة

بواسطة إسلام عوض
العجوز المحظوظة.. امرأة تعثر على مليار دولار بحسابها البنكي ولا تعرف مصدرها العجوز المحظوظة.. امرأة تعثر على مليار دولار بحسابها البنكي ولا تعرف مصدرها

تعرضت سيدة إلى صدمة كبيرة حينما ذهب إلى ماكينات الصراف الآلي لتسحب مبلغ 20 دولار فقط، ولم يكن في حسابها أموال، لكنها أصيبت بصاعقة حينما خرج لها الوصل، لتكتشف أن حسابها به ما يقرب من مليار دولار أمريكي.

1 سيدة تذهب لسحب 20$ فتجد مليار دولار بحسابها
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سيدة تذهب لسحب 20$ فتجد مليار دولار بحسابها

وهذه السيدة تدعى “جوليا يونكوفسكي”، وهي أمريكية الجنسية، وتعيش بولاية فلوريدا، فذهبت هذه المرأة إلى البنك لترى من أين لها هذه الثروة الباهظة، وفحص بنك Chase حسابها، ليجد أن رصيدها 999،985،855.94 دولار، وتريد جوليا أن تعيد المبلغ إلى صاحبة، إلا أنها ومنذ أكثر من أسبوع حتى الآن لم تعثر للميار دولار على صاحب.

وتعلق “جوليا” على هذه الموقف وتقول أنها أصيبت بالفعل بالرعب ولم أكن أصدق أن هذا المبلغ في حسابي، وتضيف أن البعض لو حدث معهم ذلك لظنوا أنهم قد ربحوا اليانصيب، وأشارت إلى أنها لن تأخذ هذه الأموال مهما كانت الظروف، لعلمها أن آخرين أخذوا أمولاً ليست أموالهم ثم اضطروا لسداها في وقت لاحق.

وأشارت المرأة العجوز المحظوظة وفق اعتقاد البعض، إلى أنها لم تمس هذه الأموال ولم تقترب من حسابها منذ أن وجدت هذه الأموال، كما أن البنك لا يعرف كيف وصلت هذه الأموال إلى حسابها ولم يعلق بعد على الواقعة.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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