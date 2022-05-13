العودة الإثنين.. 3 أيام عطلة في الكويت حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات

أعلنت الحكومة الكويتية عن الحداد الرسمي في البلاد عقب وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقد أعلنت دولة الإمارات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة عن عمر يناهز 73 عامًا.

3 أيام عطلة في الكويت حدادًا على الراحل رئيس دولة الإمارات

بعد بيان الحكومة الكويتية الرسمي بإعلان حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانًا رسميًأ، أكد فيه تعطل الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لمدة ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 13 و 14 و 15 مايو، على أن يبدأ الدوام من جديد ويعود الجميع للعمل في الوزارات والجهات الحكومية يوم الإثنين 16 مايو 2022.