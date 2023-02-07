الفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية 2023.. تعرف إلى السيرة الذاتية

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الكويتي الحالي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، واهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويعتبر الفريق البرجس، واحد من القيادات الهامة بالداخلية، وتدرج في الكثير من المناصب القيادية بالوزارة.

معلومات عن الفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الحالي بالكويت