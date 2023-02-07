الفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية 2023.. تعرف إلى السيرة الذاتية
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الكويتي الحالي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، واهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويعتبر الفريق البرجس، واحد من القيادات الهامة بالداخلية، وتدرج في الكثير من المناصب القيادية بالوزارة.
معلومات عن الفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الحالي بالكويت
- الفريق أنور عبد اللطيف البرجس هو وكيل وزارة الداخلية الحالي بالكويت منذ يناير 2022.
- حصل على رتبة فريق في مارس 2022.
- كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة.
- كما شغل منصب المدير العام للإدارة العامة للتدريب.
- كما شغل الفريق أنور البرجس منصب المدير العام لإدارة مراكز الخدمة بالكويت.