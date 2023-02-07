الفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية 2023.. تعرف إلى السيرة الذاتية

بواسطة محمود عطا الله
أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الحالي في الكويت أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الحالي في الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الكويتي الحالي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، واهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويعتبر الفريق البرجس، واحد من القيادات الهامة بالداخلية، وتدرج في الكثير من المناصب القيادية بالوزارة.

معلومات عن الفريق أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية الحالي بالكويت

  • الفريق أنور عبد اللطيف البرجس هو وكيل وزارة الداخلية الحالي بالكويت منذ يناير 2022.
  • حصل على رتبة فريق في مارس 2022.
  • كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة.
  • كما شغل منصب المدير العام للإدارة العامة للتدريب.
  • كما شغل الفريق أنور البرجس منصب المدير العام لإدارة مراكز الخدمة بالكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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