الفريق فيصل النواف الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالأصالة

بواسطة محمود عطا الله
الفريق فيصل النواف وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف وكيل وزارة الداخلية

تصدر أخبار الكويت اليوم، خبر تعيين الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح في منصب وكيل وزارة الداخلية بالأصالة، حيث وافق مجلس الوزراء رسميًا، منذ قليل، على مشروع مرسوم تعيين الشيخ فيصل الصباح في منصب وكيل وزارة الداخلية، يذكر أن الشيخ فيصل النواف كان يشغل هذا المنصب بالتكليف منذ فترة قليلة، هذا ويعمل الوكيل الجديد، بكل عزم، على توفير كل مطالب المواطنين والمقيمين، كما يعمل الشيخ فيصل النواف على تسخير كافة الإمكانيات وتذليل كل العقبات أمام المواطن.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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