الفريق فيصل النواف الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالأصالة

تصدر أخبار الكويت اليوم، خبر تعيين الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح في منصب وكيل وزارة الداخلية بالأصالة، حيث وافق مجلس الوزراء رسميًا، منذ قليل، على مشروع مرسوم تعيين الشيخ فيصل الصباح في منصب وكيل وزارة الداخلية، يذكر أن الشيخ فيصل النواف كان يشغل هذا المنصب بالتكليف منذ فترة قليلة، هذا ويعمل الوكيل الجديد، بكل عزم، على توفير كل مطالب المواطنين والمقيمين، كما يعمل الشيخ فيصل النواف على تسخير كافة الإمكانيات وتذليل كل العقبات أمام المواطن.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف ترأس اجتماعاً أمنياً ومرورياً مع قطاع المرور والعمليات الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح: •تسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات والتواجد الميداني يساهم في حل الازدحام المروري pic.twitter.com/vfw2ejsxIX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 16, 2021