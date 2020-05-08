القارة الوحيدة لم يصلها فيروس كورونا.. المكان الأكثر أمانًا في العالم فمن هي؟

بحسب محطة CNN ، تعتبر قارة أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية، القارة الوحيدة لم يصلها فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي وصل عدد الإصابات نحو 4 مليون شخص وتجاوز عدد الوفيات 271 ألف حالة على مستوى العالم، والقارة القطبية الجنوبية هي أبرد مكان على وجه الأرض ويبلغ عدد سكانها نحو 5000 شخص معظمهم من العلماء والباحثين في نحو 80 قاعدة ومركز بحث، لذلك تعتبر هذه القارة المكان الأكثر أمانًا في العالم في مواجهة فيروس كورونا مع عدم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة فيها.

القارة الوحيدة لم يصلها فيروس كورونا

إصابات كورونا في القارات

وبحسب التقارير الرسمية لمنظمة الصحة العالمية بلغت حالات كورونا في قارات الكرة الارضية كما يلي:

حالات الإصابة في أوربا 1,565,748 توفي منهم 148,699 شخص .

حالات الإصابة في أمريكا الشمالية 1,412,008 حالة من بينهم 85,247 وفاة.

حالات الإصابة في آسيا 622,379 بينهم 21,253 وفاة .

حالات الإصابة في إفريقيا 55,364 توفي منهم 2,083 .

حالات الإصابة في قارة أستراليا 8,508 توفي منهم 118.

لماذا لم تصل عدوى كورونا إلى قارة أنتاركتيكا؟

وكان هناك بعض السفن السياحية بطريقها إلى القارة القطبية الجنوبية ولكن اكتشاف إصابات بالفيروس على متنها قبل وصولها مما حال دون النتقال العدوى للقارة، هذا بالإضافة إلى أنها تعيش الآن فصل الشتاء الامر الذي ساهم في فصل تواصلها مع العالم في بقية ارجاء الكرة الأرضية وبالتالي إبعادها عن خطر انتقال العدوى إليها.

وقالت كيري نيلسون المسؤولة الإدارية في محطة علمية بجزيرة أنفير: إن “الموجودين في القارة يشعرون الآن بالامتنان لوجودهم هناك”، وأضافت: “الجميع يقدر كثيرًا العيش في مكان يغيب عنه الفيروس”.

وكانت المحطات الموجودة في تلك القارة التي تستقبل الزوار، بدأت بوضع قيود على الرحلات السياحية في وقت مبكر من العام الجاري، عندما بدأ الفيروس بالتفشي، وفي وقت لاح أُغلقت المنطقة بالكامل ومُنعت كل الزيارات السياحية وخاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن تفشي فيروس كورونا على متن بعض السفن السياحية حول العالم.