القبض على الشاب المصري الذي هاجم المارة بالساطور في الكويت

أعلنت صحيفة الراي الكويتية القبض على الشاب المصري الذي هاجم المارة في الشارع بصورة غير طبيعية، وأكدت أن السلطات الأمنية في الكويت تلقت بلاغاً من أحد المواطنين في محافظة حولي بأن هناك مشاجرة وهناك شخص يحمل ساطور بيده ويهاجم المارة بشكل غير طبيعي.

السلطات الأمنية في الكويت

قامت قوات الأمن بالقبض على الشاب الذي هاجم المارة بعد أن أصاب نفسه بقطع جرحي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واضطر الفريق الطبي بإخضاعه إلى الغرز الطبية في مكان الجرح لتتمكن السلطات الأمنية من التحقيق معه في الحادثة.

التحقيقات الأمنية

قام العديد من الناس بتقديم البلاغات بالتعدي عليهم من قبل الشخص الذي تم القبض عليه، وبالتدقيق على هوية المُتهجم اتضح أنه مصري الجنسية ويبلغ من العمر 34 عاماً وقام بالهجوم بشكل هستيري على المارة في الشارع وسبب الزعر والقلق بشكل كبير جداً وسيتم الكشف عن التحقيقات والأسباب التي جعلت الشاب يتصرف بمثل هذا الفعل الغير طبيعي والهستيري كما زعم المواطنون القانطون في مكان الحادث.