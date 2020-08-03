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القنصلية المصرية في الكويت رابط حجز موعد للمراجعة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مراجعة القنصلية المصرية في الكويت حجز موعد مراجعة القنصلية المصرية في الكويت

ننشر رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت بعد إعلان القنصلية رسميًا أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق بداية من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وقالت القنصلية المصرية في الكويت في بيان عاجل صدر عنها منذ قليل، أنها سوف تقدم كل خدماتها القنصلية عن طريق حجز المواعيد عبر رابط موقعها الإلكتروني، بينما خدمة إصدار الشهادات الخاصة بجوازات السفر ستكون بدون حجز موعد مُسبق.

رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت

ويبدأ نظام حجز مواعيد مراجعة القنصلية المصرية في الكويت من الآن، حيث تستأنف القنصلية عملها بعد إجازة العيد، ويبدأ الدوام الثلاثاء الرابع من أغسطس، هذا وقد طالبت القنصلية كل المراجعين بمراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة لكل معاملة، لاستيفاء الأوراق قبل زيارة مقر القنصلية والمراجعة، رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت هو:
http://egyconskwt.com/
هذا وقد طورت القنصلية موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بصورة كبيرة،كي يتوافق مع المتطلبات الحالية، وإنجاز المعاملات عن بُعد، لتحقيق هدف التباعد الاجتماعي.

فيديو توضيحي لكيفية حجز موعد لمراجعة القنصلية لاتمام المعاملة.وتنوه القنصلية إلى انه لن يتم السماح بمراجعة القنصلية دون…

Gepostet von ‎قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت‎ am Sonntag, 2. August 2020

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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