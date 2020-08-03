القنصلية المصرية في الكويت رابط حجز موعد للمراجعة

ننشر رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت بعد إعلان القنصلية رسميًا أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق بداية من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وقالت القنصلية المصرية في الكويت في بيان عاجل صدر عنها منذ قليل، أنها سوف تقدم كل خدماتها القنصلية عن طريق حجز المواعيد عبر رابط موقعها الإلكتروني، بينما خدمة إصدار الشهادات الخاصة بجوازات السفر ستكون بدون حجز موعد مُسبق.

رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت

ويبدأ نظام حجز مواعيد مراجعة القنصلية المصرية في الكويت من الآن، حيث تستأنف القنصلية عملها بعد إجازة العيد، ويبدأ الدوام الثلاثاء الرابع من أغسطس، هذا وقد طالبت القنصلية كل المراجعين بمراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة لكل معاملة، لاستيفاء الأوراق قبل زيارة مقر القنصلية والمراجعة، رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت هو:

http://egyconskwt.com/

هذا وقد طورت القنصلية موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بصورة كبيرة،كي يتوافق مع المتطلبات الحالية، وإنجاز المعاملات عن بُعد، لتحقيق هدف التباعد الاجتماعي.