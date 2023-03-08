القوى العاملة تُحدد شروط تحويل أو تجديد أذونات العمل للوافدين فوق 60 سنة بالكويت

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة، شروط تحويل أو تجديد إذن العمل للوافدين فوق 60 سنة بالكويت من حملة الشهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها، هذا ويُستثنى من شروط تحويل أو تجديد إقامات الوافدين فوق الستين سنة في الكويت من حملة الشهادات غير الجامعية أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، كما يُستثنى من تلك الشروط الفلسطينيون من حملة الوثائق.

شروط تحويل أو تجديد أذونات العمل للوافدين فوق 60 بالكويت

صدر قرار إداري رقم (294) لسنة 2023 من الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل (للوافدين فوق 60 سنة بالكويت)، ووفقًا لهذا التعديل، يُسمح بتحويل أو تجديد أذونات العمل بصفة سنوية للوافدين بالكويت ممن بلغ 60 سنة فما فوق من حملة الشهادات الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها وفقًا للشروط التالية:

1- استيفاء رسم سنوي إضافي بقيمة 250 دينار كويتي.

2- أن يكون الوافد مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى شركات التأمين الصحي المعتمدة من وحدة تنظيم التأمين.