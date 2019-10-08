الكركم ليس للطهي فقط.. 4 استخدامات سحرية لبشرة صحية

يستخدم الكركم بشكل معتاد لدى معظم الأسرة العربية والآسيوية في الطهي، لكن لا يعلم الكثيرين أن فوائده غير متعلقة بالطهي فقط.







نشرت مجلة “هاربر بازار” المعنية بأخبار المرأة تقريرا، حول الاستخدامات السحرية للكركم من أجل تمتع ببشرة صحية.

وجاءت تلك الاستخدامات على النحو التالي:







1- مزج الكركم بالماء الدافيء والعسل لعلاج حب الشباب:

يمكنه علاج حب الشباب والبثور، بسبب احتوائها على مضادات التهابات ومركبات نشطة تقتل البكتيريا الموجودة في البشرة، وتقضي على التهابات المكورات العنقوية، ويعالج حب الشباب الالتهابي، ويقلل ظهور الندبات التي يخلفها حب الشباب.

2- مزيج الكركم مع الزبادي وعصير الليمون لبشرة مشرقة:

يساهم مزج الكركم والزبادي وعصير الليمون على منح البشرة تغذية أفضل ويمنحها عدد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على بشرة نضرة.







3- مزيج الكركم مع جل الصبار مهدئ طبيعي:

استخدام مزيج الكركم مع جل الصبار، يعتبر بمثابة مهدئ طبيعي للبشرة الحساسة، والتي يشعر الشخص بتهيجها نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أو درجات حرارة مرتفعة.

4- مزيج الكركم مع اللوز أو دقيق الأرز لتفتيح البشرة:

للحفاظ على بشرة فاتحة ونضرة ولا تتأثر بأشعة الشمس الحارقة، يمكن وضع مزيج الكركم مع اللوز أو دقيق الأرز من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا لنحو 10 دقائق كاملة، ولكن مع الحرص عدم تركه لفترات طويلة، لأن الكركم يمكن أن يزيد صبغ البشرة بصورة غير محببة للبعض.