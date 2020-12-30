الكشف عن الظواهر الفلكية خلال 2021: سقوط 120 شهابا في الساعة ووصول مذنبات للحضيض

توقّع المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، الظواهر الفلكية خلال 2021 الذي بقي على بدئه ساعات قليلة، مشيرًا إلى سقوط شهب، ووصول مذنبات لنقطة الحضيض وهي في أقرب مسافة لها من الشمس، وفي الوقت نفسه ظهور اقترانات واحتجابات الكواكب وأقمار البدر العملاقة، إضافة إلى كسوفات للشمس وخسوفات للقمر.

وقال “أبو زاهرة” في تصريحات صحفية: إن علماء الفلك في العالم، يستعدون لرصد جميع الأحداث في العام الجديد، والتي تبدأ من يوم الأحد المقبل 3 يناير 2021، الذي تصل فيه زخة شهب الرباعيات ذروتها، وتتساقط بمعدل يصل إلى 40 شهابا في الساعة الواحدة، لكن ظهور قمر التربيع الأخير في السماء يطمس معظم الشهب الخافتة.

الكشف عن الظواهر الفلكية خلال 2021

وعبر موقعنا “كلمة” ننشر باقي الظواهر الفلكية خلال 2021 التي كشف عنها رئيس الجمعية الفلكية بجدة، وذلك على النحو الآتي:

الاعتدال الربيعي سيحدث بتاريخ 20 مارس 2021، حيث تسطع الشمس مباشرة على خط الاستواء وهو أول أيام فصل الربيع فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية واول أيام فصل الخريف في النصف الجنوبي. بداية، 20 مارس 2021، وهو موعد الاعتدال الربيعي، إذ يكون أول أيام الربيع في النصف الشمالي من الأرض، وأول أيام الخريف في الجنوب. يلي ذلك، 22 أبريل 2021، يكون قمر أحدب متزايد ما يؤدي إلى طمس الشهب الخافتة مع احتمال رؤية بعضها، إذ من الممكن سقودها بمعدل 20 في الساعة. ثم 26 مايو 2021، موعد أول خسوف كلي للقمر يغير لونه للنحاسي أو الأحمر، لكنه لن يكون في الوطن العربي. وفي 10 يونيو 2021، موعد أول كسوف حلقي للشمس، لكنه لن يشاهد في الوطن العربي. كما يأتي يوم 21 يونيو 2021، وهو موعد الانقلاب الصيفي، وأول أيام فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وأول أيام الشتاء في الجنوب. وفي تاريخ 2 أغسطس 2021، يكون زحل في أقرب مسافة من الأرض، ويمكن رصده وتصويره. خلال 13 أغسطس 2021، تأتي “البرشاويات” وهي واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية التي ستصل إلى ذروتها في هذا الموعد، وتصل إلى 60 شهابا في الساعة. ثم 19 أغسطس 2021، سيصل كوكب المشتري العملاق إلى أقرب مسافة من الأرض، ويمكن رصده وأقماره الأربعة الكبيرة. يلي ذلك 14 ديسمبر 2021، سيكون نبتون الكوكب الأزرق في أقرب مسافة من الأرض، لكنه لن يشاهد بالعين المجردة.

الاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي في 2021