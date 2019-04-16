الكشف عن سبب حريق كاتدرائية نوتردام المدمر

تابع العالم أمس بمزيج من الحزن والدهشة والترقب حادث حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية، والتي تعتبر من أهم معالم باريس القديمة، هذه الكنيسة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 800 عام، ظلت خلاله صامدة لم تتأثر بأي من الأحداث التاريخية الكبيرة التي تعرضت لها فرنسا، سقط بالأمس برجها الضخم محترقا في مشهد دارمي حزين، تباينت ردود الأفعال والترجيحات حول أسباب حدوث الحريق منذ الأمس، إلى أن أعلن الخبراء منذ ساعات عن السبب الحقيقي وراء اندلاع النيران في الإطار الخشبي الكبير الذي يحيط بالكنيسة، والذي تسبب في كل هذا الدمار.

سبب حريق كنيسة نوتردام

وطبقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أرجع الخبراء سبب الحريق إلى اشتعال مفاجئ في الإطار الخشبي الضخم الذي يحيط بالكنيسية، تسبب في هذا الحريق الهائل للكاتدرائية بالكامل.وأوضح الخبراء أن هذا الإطار الخشبي يرجع تاريخه إلى 850 سنة، وأن إعادة ترميمه تتطلب ما يقرب من 1300 شجرة، لتوفير الأخشاب اللازمة للترميم بعد أن أتت النيران عليه بالكامل، طبقا لتصريح المتحدث باسم الكاتدرائية “أندريه فينوت”.

تصريحات الموقع الرسمي لكنيسة “نوتردام”

وفي نفس السياق، أعلن الموقع الرسمي لكنيسة نوتردام أن الإطار المحترق والذي تسبب بدوره في الحريق الهائل، تم بناءه باستخدام ما يقرب من 52 فدان من الأشجار، ليكون أساسا لسقف الكنيسة الذي يبلغ ارتفاعه 115 قدما.وكانت قوات الإطفاء الفرنسية قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء سيطرتها على الحريق، بعد ليلة عصيبة قضتها في محاولة لإخماد الحريق الذي تابعه العالم بأكمله، وتسبب في تدمير معلم تاريخيا وتراثيا ودينيا في غاية الأهمية.

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