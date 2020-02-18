الكوري “لي سيونج يونغ” ينشر فيديو لأول زيارة إلى بيت الله الحرام بعد إشهار إسلامه

أعلن الشاب الكوري “لي سيونج يونغ” عن دخوله إلى الدين الإسلامي منذ شهرين تقريبًا، وتوثيقًا لهذا الحدث الهام تم نشر له فيديو من جانب ” يوتيوبر ” في دولة كوريا الجنوبية وهو يقوم بزيارة بيت الله الحرام والكعبة المشرفة لتأدية مناسك أول عمرة له.

الكوري “لي سيونج يونغ” ينشر فيديو لأول زيارة إلى بيت الله الحرام

وقد ظهر ” لي سيونخ يونغ” في هذا الفيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام ويقيم بإحدى الفنادق القريبة من بيت الله الحرام بمكة المكرمة، كما ظهر أيضًا معه في الفيديو شخص يقوم بتلقينه بعض الأدعية باللغة العربية وذلك لكي يساعده على تكرار هذه الأدعية على لسانه خلال قيامه بأداء مناسك العمرة وزيارة الكعبة المشرفة.

ومن الجدير ذكره أن ” لي سيونخ يونغ” الشاب الكوري قد عبر عن سعادته البالغة وفرحته الشديدة بعد تأديته لمناسك أول عمرة وزيارته لبيت الله الحرام، كما أكد على أنه دخل بالدين الإسلامي عن اقتناع تام ومؤيد لجميع تعاليمه ومبادئه، كما أشار أيضًا ” لي سيونخ يونغ” أنه قد استمتع بماء زمزم، وعبر عن ذلك قائلاً ” إنها أكثر من رائعة”،

كما أعلن أيضًا من خلال هذا الفيديو الذي ظهر به على حرصه البالغ على الدعاء لجميع أحبابه وأصدقاؤه وهو يقوم بتأدية مناسك العمرة، ورغب في أن يعود لزيارة بيت الله الحرام والأماكن المقدسة مرة أخرى في وقت قريب.