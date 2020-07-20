الكويت.. إعلان موعد أول ذي الحجة بعد قليل

تُعلن دولة الكويت عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة 2020-1441 مساء اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2020، حيث يترقب الجميع موعد بداية صوم العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة في الكويت 2020 تلك الأيام المباركة والعظيمة، حيث تعتبر الليالي العشرة الأولى من ذي الحجة من أفضل ليالي السنة، هذا ويذكر أن الكويت وكل العالم يتبع السعودية في تاريخ بداية ذي الحجة، لكي يتوافق الجميع في يوم وقفة عرفات، اللهم تقبل من الجميع الصيام والقيام.

موعد أول ذي الحجة في الكويت 2020 فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن موعد بدء صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 1441، وغرة هلال هذا الشهر الكريم في الكويت سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يوليو 2020، وتقول الحسابات الفلكية أنه سوف يتعذر رؤية هلال شوال 2020 مساء يوم الإثنين، ليكون الثلاثاء 21 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة، وطبقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام عيد الأضحى 2020 في الكويت هو يوم الجمعة 31 يوليو 2020، تابعونا مع نتيجة رؤية هلال ذي الحجة في الكويت.