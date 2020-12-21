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الكويت.. إغلاق المنافذ البرية والمطار حتى 1 يناير 2021

بواسطة محمود عطا الله
غلق مطار الكويت والمنافذ البرية حتى يوم الجمعة غلق مطار الكويت والمنافذ البرية حتى يوم الجمعة

أعلنت دولة الكويت، عن قرارًا رسميًا هام، حيث قررت الدولة غلق مطار الكويت رسميًا ووقف الرحلات التجارية حتى مساء يوم الجمعة 1 يناير 2021، مع استثناء طائرات الشحن من هذا القرار، كما قررت الكويت، غلق المنافذ الحدودية البرية أيضًا حتى مساء يوم الجمعة الأول من يناير 2021، وقال طارق المزرم المتحدث الرسمي للحكومة “سوف تقوم الحكومة الكويتية بمراجعة القرار على ضوء المستجدات.

هذا ويأتي قرار الحكومة الكويتية الجديد بغلق الحدود البرية والجوية حتى نهاية الأسبوع، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من المتواجدين داخل الدولة، نظرًا للتطورات الصحية الأخيرة والتي يشهدها العالم، كما تأتي تلك الخطوة للسيطرة على الوضع الصحي وحتى وصول اللقاح المرتقب.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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