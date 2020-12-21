الكويت.. إغلاق المنافذ البرية والمطار حتى 1 يناير 2021

أعلنت دولة الكويت، عن قرارًا رسميًا هام، حيث قررت الدولة غلق مطار الكويت رسميًا ووقف الرحلات التجارية حتى مساء يوم الجمعة 1 يناير 2021، مع استثناء طائرات الشحن من هذا القرار، كما قررت الكويت، غلق المنافذ الحدودية البرية أيضًا حتى مساء يوم الجمعة الأول من يناير 2021، وقال طارق المزرم المتحدث الرسمي للحكومة “سوف تقوم الحكومة الكويتية بمراجعة القرار على ضوء المستجدات.

هذا ويأتي قرار الحكومة الكويتية الجديد بغلق الحدود البرية والجوية حتى نهاية الأسبوع، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من المتواجدين داخل الدولة، نظرًا للتطورات الصحية الأخيرة والتي يشهدها العالم، كما تأتي تلك الخطوة للسيطرة على الوضع الصحي وحتى وصول اللقاح المرتقب.