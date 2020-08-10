الكويت: البطاقة المدنية الرقمية من تطبيق هويتي مُعتد بها أمام كافة الجهات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن البطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي مُعتد بها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت، وأنه سوف تصدر تعاميم رسمية لكافة الجهات بالدولة بضرورة الالتزام بهذا القرار، والاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية للمقيم والمواطن كمستند رسمي لتعريف هوية المواطن، ويعتبر هذا القرار، نقلة تقنية كبيرة في عالم الخدمات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت.

البطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي

وكانت هيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت قد أصدرت تطبيق هويتي لهواتف الأندرويد والأيفون، ومن خلال هذا التطبيق العصري، يتمكن المواطن والمقيم من تفعيل البطاقة المدنية الرقمية، وهي بالفعل سوف تسهل الكثير من الخدمات والمعاملات الإلكترونية أونلاين، وبالطبع تفعيل البطاقة المدنية الرقمية يجب أن يتم لبطاقة مدنية سارية وصالحة.