Take a fresh look at your lifestyle.


الكويت.. بيان بخصوص نسبة التظليل المسموح بها للسيارات

بواسطة محمود عطا الله
نسبة تظليل السيارات الكويت نسبة تظليل السيارات الكويت

أصدر الإعلام الأمني بيان رسمي بخصوص نسبة تظليل السيارات في الكويت وتفاصيل قانون المرور والمادة التي تخص هذا الأمر الهام، بيان الإعلام الأمني صدر أمس الخميس الأول من يوليو 2021 تعقيبًا انتشار مقطع صوتي يتعلق بهذا الأمر، وأكد البيان أن قرار تظليل السيارات في الكويت جاء بعد دراسة جاءت مبنية على عدة عوامل منها: الظروف المناخية في دولة الكويت، السيارات الحديثة والواردة إلى الكويت وبها نسبة تظليل، الحالات الصحية لبعض قائدي السيارات والتي لا تسمح بالتعرض لأشعة الشمس.

نسبة تظليل السيارات في الكويت

قالت وزارة الداخلية، أنه صدر في أكتوبر 2020 تعديل في قانون المرور يخص نسب تظليل السيارات في الكويت، حيث قضت المادة الجديدة بالسماح بتركيب الزجاج المظلل أو الملون للسيارات بشرط ان لا تقل درجة الشفافية عن 30% وأن لا تزيد عن 70% من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة، وذلك لجميع النوافذ ماعدا الزجاج الأمامي المقابل للسائق والذي يجب أن يكون شفاف تمامًا.

بخصوص مخالفة عدم تطبيق النسب المسموح بها لتظليل السيارات، فتقوم إدارة مرور الكويت بوضع قفل أمام المخالفة، ويتم رفع القفل، بعد عرض السيارة على الفحص الفني، والتأكد أن نسب التظليل الجديدة قانونية، هذا وتقوم إدارة الفحص الفني باستمرار بمتابعة شركات التظليل في الكويت ومكاتب الزينة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

شروط القبول في كلية علي الصباح العسكرية.. خطوات التسجيل ورابط التقديم

أخبار العالم

رابط التسجيل في منصة متى الكويت لحجز المواعيد

أخبار العالم

أعرف الان تخصصات جامعة الكويت 2021

أخبار العالم

قانون تظليل السيارات في الكويت.. تعرف على تفاصيل لوائح المرور بخصوص زجاج المركبة 2021

أخبار العالم

استخراج شهادة الإعفاء من التطعيم في الكويت.. وزارة الصحة تُجيب

أخبار العالم

أرقام مسابقة الحلم الجديدة للاشتراك في سحب الـ 250.000$

أخبار العالم

بيخسس 6 كيلو في الأسبوع.. قفل الأسنان أول جهاز في العالم لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة

أخبار العالم

موجة رابعة عاتية من فيروس كورونا المتحور تضرب أول دولة عربية والحكومة تفرض حظر…

أخبار العالم

آخر فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم سحب الـ 250.000 دولار

أخبار العالم

تردد قناة شاهدنا HD.. بدون فواصل لعرض أجدد حلقات الدراما التركية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.