الكويت.. بيان بخصوص نسبة التظليل المسموح بها للسيارات

أصدر الإعلام الأمني بيان رسمي بخصوص نسبة تظليل السيارات في الكويت وتفاصيل قانون المرور والمادة التي تخص هذا الأمر الهام، بيان الإعلام الأمني صدر أمس الخميس الأول من يوليو 2021 تعقيبًا انتشار مقطع صوتي يتعلق بهذا الأمر، وأكد البيان أن قرار تظليل السيارات في الكويت جاء بعد دراسة جاءت مبنية على عدة عوامل منها: الظروف المناخية في دولة الكويت، السيارات الحديثة والواردة إلى الكويت وبها نسبة تظليل، الحالات الصحية لبعض قائدي السيارات والتي لا تسمح بالتعرض لأشعة الشمس.

نسبة تظليل السيارات في الكويت

قالت وزارة الداخلية، أنه صدر في أكتوبر 2020 تعديل في قانون المرور يخص نسب تظليل السيارات في الكويت، حيث قضت المادة الجديدة بالسماح بتركيب الزجاج المظلل أو الملون للسيارات بشرط ان لا تقل درجة الشفافية عن 30% وأن لا تزيد عن 70% من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة، وذلك لجميع النوافذ ماعدا الزجاج الأمامي المقابل للسائق والذي يجب أن يكون شفاف تمامًا.

بخصوص مخالفة عدم تطبيق النسب المسموح بها لتظليل السيارات، فتقوم إدارة مرور الكويت بوضع قفل أمام المخالفة، ويتم رفع القفل، بعد عرض السيارة على الفحص الفني، والتأكد أن نسب التظليل الجديدة قانونية، هذا وتقوم إدارة الفحص الفني باستمرار بمتابعة شركات التظليل في الكويت ومكاتب الزينة.