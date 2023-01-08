الكويت ترفض وتستنكر اعتداء رجال أمن مصريين على طلبة كويتين بالإسكندرية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية رفضها واستياءها الشديدين لما تم تداوله من أنباء عن اعتداء من جانب بعض رجال الأمن المصريين على طلبة كويتين يدرسون بمدينة الإسكندرية.

مشاجرة طلبة كويتين بالإسكندرية

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها الذي أصدرته اليوم الأحد “إنه في إطار متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر أمس السبت بين عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية في أحد المجمعات التجارية في المدينة والذين تم الإفراج عنهم جميعا عصر يوم أمس قام نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي بالتواصل مع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة”.

وتابع البيان “أن نائب الوزير طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة”.

واكد البيان أن نائب وزير الخارجية الكويتي قد أبلغ السفير المصري لدى بلاده أن الوزارة ستتابع مع سفيرها بالقاهرة كافة الإجراءات التي ستتخذها السلطات المصرية في هذا الشأن.