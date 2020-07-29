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الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى 20 دولة.. تعرف إلى طريقة استخدام تطبيق كويت مسافر

بواسطة محمود عطا الله
تطبيق كويت مسافر تطبيق كويت مسافر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عن استئناف الرحلات الجوية إلى 20 دولة رسميًا، هذا ومن الضروري على المسافر عبر مطار الكويت استخدام رابط برنامج تطبيق كويت مسافر لإنهاء إجراءات السفر من خلاله، وتأتي خطوة دولة الكويت باستئناف الرحلات الجوية التجارية مع بداية المرحلة الثالثة من خطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، حيث بدأت المرحلة الثالثة رسميًا من يوم 28 يوليو الجاري، وقبل ساعات من بداية عيد الأضحى المبارك.

طريقة استخدام تطبيق كويت مسافر

  • الدخول إلى موقع تطبيق كويت مسافر على الإنترنت kuwaitmosafer.com
  • وهو موقع إلكتروني يمكن الدخول عليه من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو عبر الكمبيوتر المحمول.
  • أول خطوة إنشاء حساب على تطبيق كويت مسافر، عبر تسجيل دخول، ثم إنشاء حساب.
  • تُدخل بياناتك الأساسية، تقوم بتفعيل الحساب عبر البريد أو الهاتف.
  • تبدأ خطوات التجهيز للسفر من المنزل أو من المطار عبر تطبيق كويت مسافر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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