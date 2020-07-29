الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى 20 دولة.. تعرف إلى طريقة استخدام تطبيق كويت مسافر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عن استئناف الرحلات الجوية إلى 20 دولة رسميًا، هذا ومن الضروري على المسافر عبر مطار الكويت استخدام رابط برنامج تطبيق كويت مسافر لإنهاء إجراءات السفر من خلاله، وتأتي خطوة دولة الكويت باستئناف الرحلات الجوية التجارية مع بداية المرحلة الثالثة من خطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، حيث بدأت المرحلة الثالثة رسميًا من يوم 28 يوليو الجاري، وقبل ساعات من بداية عيد الأضحى المبارك.

طريقة استخدام تطبيق كويت مسافر

الدخول إلى موقع تطبيق كويت مسافر على الإنترنت kuwaitmosafer.com

وهو موقع إلكتروني يمكن الدخول عليه من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو عبر الكمبيوتر المحمول.

أول خطوة إنشاء حساب على تطبيق كويت مسافر، عبر تسجيل دخول، ثم إنشاء حساب.

تُدخل بياناتك الأساسية، تقوم بتفعيل الحساب عبر البريد أو الهاتف.

تبدأ خطوات التجهيز للسفر من المنزل أو من المطار عبر تطبيق كويت مسافر.