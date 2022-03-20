أعلن ديوان الخدمة المدنية، من خلال تعميم رسمي، عن مواعيد العمل الرسمية في كل الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في الكويت خلال شهر رمضان القادم 2022-1443.

تعرف على موعد أول أيام رمضان 2022 في الكويت

تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص مواعيد العمل الرسمية في رمضان بالكويت 2022، نشرته كل وسائل الإعلام الرسمية المتنوعة في الدولة، هذا وقد اقتربنا بصورة كبيرة من بداية الشهر الفضيل المنتظر من الجميع في دولة الكويت.

مواعيد العمل في رمضان 2022 الكويت