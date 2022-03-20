أعلن ديوان الخدمة المدنية، من خلال تعميم رسمي، عن مواعيد العمل الرسمية في كل الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في الكويت خلال شهر رمضان القادم 2022-1443.
تعرف على موعد أول أيام رمضان 2022 في الكويت
تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص مواعيد العمل الرسمية في رمضان بالكويت 2022، نشرته كل وسائل الإعلام الرسمية المتنوعة في الدولة، هذا وقد اقتربنا بصورة كبيرة من بداية الشهر الفضيل المنتظر من الجميع في دولة الكويت.
مواعيد العمل في رمضان 2022 الكويت
- تعميم ديوان الخدمة المدنية قال إن مواعيد العمل خلال رمضان 2022 في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا وذلك في الجهات التالية: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التعليم، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة المواصلات، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة الشباب، هيئة الرياضة، هيئة البيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون القصر، الجمارك، الإطفاء، بنك الائتمان الكويتي، بلدية الكويت، بيت الزكاة، المجلس الوطني للثقافة.
- باقي الجهات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
- جهات العمل ذات الطبيعة الخاصة تُحدد أوقات عملها.