الكويت تعلن موعد وشروط السماح بعودة العمالة الوافدة إلى البلاد

وفق شروط محددة أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم عن موافقتها بالسماح بعودة العمالة الوافدة إلى الكويت ودخول البلاد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس المقبل، وأبرز الشروط الأساسية حصول الوافدين على جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا والمعتمد من قبل دولة الكويت وهو المنتج من شركات ( فايزر – أسترازينكا – موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون.

السماح بعودة العمالة الوافدة إلى الكويت

شروط السماح بعودة العمالة الوافدة إلى الكويت

وبحسب المزرم، وإضافة لحصول الوافدين على اللقاح ضد فيروس كورونا يُشترط :

إجراء فحص PCR أول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، وفحص ثاني خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول، مشيرًا إلى أن بالإمكان إنهاء الحجر قبل هذه المدة في حال كانت نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

وفي ذات السياق كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في 22 من مايو الماضي أعلنت عن استمرار سريان قرار مجلس الوزراء حتى إشعار آخر والمتعلق بمنع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد، كما شددت الإدارة على ضرورة التقيد بالإجراءات المقررة منها: إبراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي، قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

وكانت في وقت سابق حددت الإدارة بموجب تعميم أن اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا من قبل الحكومة داخل دولة الكويت أو خارجها وهي فايزر – أسترازينكا -موديرنا، ولقاح جونسون أند جونسون.

وفيما يتعلق بسفر الكويتين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى “زوج – زوجة – أبناء” والعمالة المنزلية، كان تقرر عدم السماح لهم بالسفر خارج دولة الكويت، مالم يكن المسافر قد حُصّن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق أخذه اللقاح المعتمد بدولة الكويت اعتبارا من يوم السبت الموافق “2021/05/22 تنفيذأ للتعميم رقم 2021/26 بتاريخ 2021/05/16 .