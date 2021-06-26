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الكويت تُعلن شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم

بواسطة محمود عطا الله
شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم الكويت شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي أن يكون دخول المجمعات التجارية والمطاعم وعدد آخر من الوجهات التجارية والثقافية للمطعمين فقط، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من اليوم الأحد 27 يونيو 2021، هذا وسوف تقوم الجهات التنفيذية بالدولة على تنفيذ هذا القرار بحزم وصرامة للحفاظ على سلامة الجميع، ولحث كافة فئات المجتمع الكويتي على التوجه للحصول على التطعيم، كي تمر الدولة من تلك الحالة وتعود الحياة لطبيعتها من جديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم في الكويت والفئات المستثناة من هذا القرار.

شروط دخول المجمعات التجارية والمطاعم في الكويت

  • أهم الشروط الجديدة لدخول المجمعات والمطاعم هي إبراز تطبيق هويتي أو تطبيق مناعة لمعرفة الحالة الصحية والموقف من التطعيم.
  • إبراز البطاقة المدنية للزائر.
  • أن يكون لون الحالة الصحية في تطبيق هويتي أو تطبيق مناعة أخضر أو برتقالي.
  • يُسمج بدخول مجمعات الكويت والمطاعم للمحصنين الحاصلين على اللقاح.
  • كما يُسمح بدخول من حصل على جرعة واحدة ومر علليه 14 يومًا.
  • يسمح بالدخول لمن أصيب في الفيروس ولم يمر عليه 90 يومًا.
  • يُسمح بالدخول لمن لديه أسباب تمنعه من التطعيم ومعه شهادة معتمدة من وزارة الصحة بذلك.
  • يُسمح بالدخول لمن هم أقل من 16 عامًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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