الكويت تُعلن عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أعلن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442 الجديدة في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات العامة في الدولة، وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر ذي الحجة 1441 أخر شهور السنة الهجرية الحالية، هذا ويذكر أن موعد أول أيام سنة 1442 سوف يكون يوم الخميس 20 أغسطس 2020، أو يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

قرر ديوان الخدمة المدنية، أن يكون موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1442- 2020 في الكويت يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، وذلك مهما كانت نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم وغرة السنة الهجرية الجديدة، وقد أصدر الديوان تعاميم إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات الحكومية في الدولة بهذا القرار.