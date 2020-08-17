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الكويت تُعلن عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

بواسطة محمود عطا الله
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أعلن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442 الجديدة في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات العامة في الدولة، وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر ذي الحجة 1441 أخر شهور  السنة الهجرية الحالية، هذا ويذكر أن موعد أول أيام سنة 1442 سوف يكون يوم الخميس 20 أغسطس 2020، أو يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

قرر ديوان الخدمة المدنية، أن يكون موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1442- 2020 في الكويت يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، وذلك مهما كانت نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم وغرة السنة الهجرية الجديدة، وقد أصدر الديوان تعاميم إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات الحكومية في الدولة بهذا القرار.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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