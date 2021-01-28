الكويت.. حظر بيع وتصدير الأخشاب المحتطبة محليًا

أصدر وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج قرارًا بحظر بيع وتصدير الأخشاب المحتطبة محليًا، صدر القرار اليوم الخميس الثامن والعشرين من شهر يناير 2021، حيث يتم تطبيق قرار حظر بيع الأخشاب المحلية في الكويت على “الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد والقرار يشمل كافة أنواع الحطب وأشكاله، وينص القرار على حظر عرض أو بيع أو تسويق الخشب الكويتي المحلي للأفراد والمصانع والشركات والعربات المتنقلة إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة في الدولة.

جاء الكشف عن القرار الجديد، عبر بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم، وأكد البيان، أنّ الوزارة سوف تتابع تنفيذ هذا القرار، حيث كلفت الجهات الرقابية بمهام المتابعة، وتنفيذ وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.