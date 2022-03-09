“الكويت”.. صدور مرسوم بتعيين وزيري الداخلية والدفاع

بناء على المرسوم الأميري بتولي سمو ولي العهد بعض اختصاصات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، وتعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع.

هذا وقد أدى الوزيرين الجديدين اليمين الدستورية أمام صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، ويأتي مرسوم اليوم، بعد استقالة وزيري الداخلية والدفاع منذ الشهر الماضي.