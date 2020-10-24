“الكويت”.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الإثنين

أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت، أنّها سوف تفتح باب الترشح للانتخابات بداية من يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، على أنّ تستمر عملية تلقي أوراق المرشحين لمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

يذكر أن الحكومة الكويتية، قد أعلنت عن موعد انتخابات مجلس الأمة، حيث تقام يوم السبت 5 ديسمبر 2020، وتم بالفعل تجهيز كل اللجان التي تستقبل الناخبين للمشاركة في اختيار المجلس التشريعي القادم في البلاد.

شروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2020