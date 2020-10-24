Take a fresh look at your lifestyle.


“الكويت”.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الإثنين

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات مجلس الأمة 2020 انتخابات مجلس الأمة 2020

أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت، أنّها سوف تفتح باب الترشح للانتخابات بداية من يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، على أنّ تستمر عملية تلقي أوراق المرشحين لمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020.
أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
يذكر أن الحكومة الكويتية، قد أعلنت عن موعد انتخابات مجلس الأمة، حيث تقام يوم السبت 5 ديسمبر 2020، وتم بالفعل تجهيز كل اللجان التي تستقبل الناخبين للمشاركة في اختيار المجلس التشريعي القادم في البلاد.

شروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2020

  • أنّ يكون المترشح كويتي بصفة أصلية طبقًا لمواد القانون.
  • ألا يقل سن المترشح يوم الانتخابات عن 30 عامًا.
  • أن يجيد المترشح القراءة والكتابة.
  • أنّ يكون اسم المترشح موجود في الجداول الانتخابية.
  • ألا يكون قد حُكم على المترشح من قبل بحكم جنائي أو عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد مرور الأحمدي

أخبار العالم

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 (قائمة أسماء غير نهائية)

أخبار العالم

بعد تصريحات معاون وزير القوى العاملة المصرية.. الكويت تستدعي السفير المصري

أخبار العالم

“حجز مواعيد التطعيم في الكويت”.. تعرف إلى رابط وزارة الصحة للتطعيم ضد…

أخبار العالم

من هو محمد عبيد الراجحي؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات…

أخبار العالم

الجهراء الجديدة في أي دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2020 وأسماء المرشحين بها

أخبار العالم

رابط حجز موعد تطعيم الكويت ضد الإنفلونزا وزارة الصحة Vaccinate Appointments Requestar

أخبار العالم

وزارة الصحة الكويتية تُدشن رابط حجز موعد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أخبار العالم

منطقة جابر العلي في أي دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الأمة

أخبار العالم

حجز موعد بنك الائتمان الكويتي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.