الكويت .. منحة 3000 دينار للمتقاعدين و زيادة سنوية للمعاش بهذه القيمة

قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون بشأن صرف منحة 3000 دينار للمتقاعدين والفئات المستحقة منهم، وفي حالة وفاة صاحب المعاش تُصرف المنحة للمستحقين، كما قدم مشروع القانون نصا يقضي بزيادة للمعاشات قدرها 20 دينارا سنويا اعتبارا من الأول من أغسطس 2023.

مشروع قانون منحة 3000 دينار للمتقاعدين

وجاء نص القانون الذي قدمته الحكومة في مادته الأولى بصرف منحة مالية قدرها 3000 دينار مرة واحدة، وذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون، وفي حالة وفاة صاحب المعاش، تصرف نفس قيمة المنحة للمستحقين عنه بالتساوي بينهم.

وأشترط القانون عدم صرف أكثر من منحة لنفس الشخص، وفي حالة استحقاقه لأكثر من منحة، تصرف أعلى المنح مقدار له، كما أشار القانون إلى أنه لا يجوز الخصم من هذه المنحة تحت أي أسباب، كما لا يجوز الحجز عليها.

وبين مشروع القانون مصادر تمويل هذه المنحة، حيث أقر بصرفها من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما كشفت مصادر طبقا لموقع جريدة الأنباء الكويتية، أن مشروع القانون سيتضمن نصاً يقضي بصرف زيادة سنوية للمعاشات بمقدار 20 دينار، تصرف بدأ من أغسطس 2023.

الفئات التي تشملها المنحة

هناك خمس فئات ستشملهم المنحة وهم:

المتقاعدون من الحكومة. المتقاعدون من القطاع الخاص. المتقاعدون من القطاع النفطي. المتقاعدون من القطاع العسكري. المستحقون في حالة وفاة المؤمن عليه.

كما أكدت مصادر طبقا للأنباء الكويتية أن المنحة ستشمل الكويتين الذين هم في فترة التدريب ولم يتم تعينهم في أي جهة تابعة للقطاع الخاص.