الكويت.. منع رياضة ركوب الدراجات والمشي على جسر جابر

أصدرت وزارة الداخلية قرارها، صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2021، بمنع ممارسة رياضة المشي ورياضة ركوب الدراجات الهوائية وكافة الهوايات الأخرى على جسر الشيخ جابر بداية من اليوم، حيث شغل الكثيرين سؤال هام بخصوص أسباب قرار منع ركوب الدراجات وكافة الهوايات على جسر جابر، يذكر أن جسر جابر هو أكبر جسر في الكويت، ورابع أطول جسر على مستوى العالم.

أسباب منع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات على جسر جابر

قالت وزارة الداخلية، أن القرار جاء من منطلق الحرص على سلامة مرتادي هذا الطريق وللحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبعد ارتفاع معدلات الحوادث المرورية على جسر جابر، وطالبت الوزارة رجال الأمن بتنفيذ هذا القرار، وكان جسر جابر قد شهد صباح اليوم الجمعة، حادثة سير أدت إلى وفاة فتاة أردنية كانت ضمن فريق لهواة ركوب الدراجات، كما أصيبت مواطنة.

