“الكويت” موعد صلاة عيد الأضحى غدا الأحد 11 أغسطس 2019 في الكويت العاصمة والأحمدي وحولى والجهراء والفروانية

أعلنت وزارة الأوقاف رسميا عن موعد صلاة العيد بالكويت 2019 لهذا العام في كل مساجد وجوامع الدولة، حيث سيكون موعد صلاة عيد الأضحى بالكويت العاصمة والأحمدي وحولى والفروانية والجهراء ومبارك الكبير وكل مناطق الدولة في تمام الساعة 5.28 من صباح يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس 2019، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف أن هناك أمكان إضافية لصلاة العيد في عدد من مراكز الشباب وبعض الساحات.

هذا وقد صادف يوم الأول من شهر ذي الحجة 1440 لهذا العام بالكويت هو يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن ذلك الموعد لبداية شهر الحج، بعد رؤية الهلال مساء يوم الرؤية، وعليه كان يوم الوقفة هو يوم السبت 10 أغسطس 2019 وهو يوم وقفة عرفات، ليكون موعد صلاة العيد بالكويت هو يوم الأحد، ليبدأ العيد السعيد على الجميع في الكويت وفي كل بلدان العالم الإسلامي.

وخلال وقت صلاة عيد الأضحى بالكويت 2019 تظهر الفرحة والسعادة على وجوه الجميع، كما تتزين المساجد والجوامع ابتهاجا بتلك المناسبة العظيمة، ويرتدي الجميع الملابس الجديدة ملابس العيد، كما يتم توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، كل عام وأنتم بخير.