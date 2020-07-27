الكويت | وقت صلاة عيد الأضحى 2020

أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا، عن موعد صلاة العيد في الكويت 2020، حيث تُقام صلاة عيد الأضحى في الكويت، صباح يوم الجمعة، العاشر من شهر ذي الحجة 1441، الموافق يوم 31 يوليو 2020، وهو أول أيام العيد الكبير في الكويت والعالم، وقالت وزارة الأوقاف في بيان عاجل، أن كل مساجد الكويت بالمناطق النموذجية، سوف تستقبل المصلين خلال صلاة العيد، كما جهزت الوزارة، عدد 14 ساحة، سوف تستخدم كمصليات للعيد، وهي منتشرة في كل مدن ومحافظات الدولة.

وقت صلاة العيد في الكويت عيد الأضحى

قالت وزارة الأوقاف الكويتية، أن وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020، سوف يكون موعد واحد في كل محافظات ومدن الدولة، حيث تبدأ صلاة العيد عند الساعة 5.23 صباح يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 أول أيام العيد، وناشدت الوزارة جموع المصلين، بضرورة إتباع كل الإرشادات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة الجميع، كل عام وأنتم بخير.