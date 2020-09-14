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اللواء سالم نواف ويكيبيديا.. من هو رئيس جهاز أمن الدولة الجديد بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
سالم نواف الأحمد الصباح سالم نواف الأحمد الصباح

أُعلن في دولة الكويت، عن تعيين اللواء سالم نواف الأحمد الصباح رئيسًا لجهاز أمن الدولة في الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للواء سالم نواف من ويكيبديا والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد استقبل نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس أمن الدولة الجديد سالم النواف في قصر السيف، صباح اليوم الإثنين، بحضور وزير الداخلية أنس الصالح.

السيرة الذاتية للواء سالم نواف رئيس أمن الدولة الجديد من ويكيبيديا

هو الشيخ سالم نواف الأحمد المبارك الصباح، قبل توليه منصب رئيس جهاز أمن الدولة بالكويت كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون أمن الحدود، وقبلها تنقل بين عدد من المناصب القيادية داخل نفس الوزارة، اللواء سالم نواف هو الإبن الخامس لولي عهد الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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