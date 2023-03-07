اللواء يوسف الخده مدير عام مرور الكويت الحالي 2023.. تعرف إلى السيرة الذاتية

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء يوسف الخده مدير عام الإدارة العامة لمرور الكويت الحالي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويعتبر منصب مدير عام المرور في الكويت واحد من المناصب الهامة في الدولة، حيث تقوم الإدارة بدور كبير في تيسير حركة مرور السيارات في طرق الكويت، والحفاظ على سلامة الجميع من مرتادي الطريق، سواء قادة السيارات والركاب أو من المارة على كل طرق الدولة.

معلومات عن اللواء يوسف الخده مدير مرور الكويت الحالي