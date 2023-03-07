اللواء يوسف الخده مدير عام مرور الكويت الحالي 2023.. تعرف إلى السيرة الذاتية

بواسطة محمود عطا الله
اللواء يوسف الخده مدير مرور الكويت اللواء يوسف الخده مدير مرور الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء يوسف الخده مدير عام الإدارة العامة لمرور الكويت الحالي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويعتبر منصب مدير عام المرور في الكويت واحد من المناصب الهامة في الدولة، حيث تقوم الإدارة بدور كبير في تيسير حركة مرور السيارات في طرق الكويت، والحفاظ على سلامة الجميع من مرتادي الطريق، سواء قادة السيارات والركاب أو من المارة على كل طرق الدولة.

معلومات عن اللواء يوسف الخده مدير مرور الكويت الحالي

  • هو اللواء يوسف حمدان حمود حمدان الخده يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمرور الكويت بوزارة الداخلية منذ سبتمبر 2022.
  • كان يشغل منصب مساعد مدير عام مرور الكويت لشؤون التراخيص.
  • كما شغل سيادته منصب مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور.
  • شغل منصب مساعد مدير إدارة العمليات.
  • كما شغل منصب رئيس قسم إدارة عمليات المرور بمحافظة حولي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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