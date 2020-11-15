المؤسسة العامة للرعاية السكنية: تدشين رابط لطلب شهادة لمن يهمه الأمر خلال أيام

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنّها سوف تُدشن رابط الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر خلال أيام، وقالت أن تلك الشهادة موجهة لبنك الائتمان الكويتي وبلدية الكويت لأصحاب القسائم السكنية في مشروعي المطلاع وجنوبي عبدالله المبارك، هذا ويذكر أن بنك الائتمان والبلدية تطلب من ضمن الأوراق شهادة من يهمه الأمر من الإسكان، لإنجاز عدد من المعاملات.

شهادة لمن يهمه الأمر لملاك المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

يأتي قرار تدشين رابط الاسكان للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بعد توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتورة رنا الفارس، وتوجيهات الوزيرة بضرورة تسليم شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين وملاك قسائم الإسكان في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، هذا وسوف يتم تدشين رابط التقديم للحصول على الشهادة خلال أيام، وسوف يعقب التقديم الذهاب للمؤسسة مرة واحدة فقط لاستلام الشهادة بعد حجز موعد مُسبق.