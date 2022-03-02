المخزون الاستراتيجي على مائدة الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي

في ظل تسارع الأحداث الخاصة بالاعتداء الروسي على الأراضي الأوكرانية، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً أمس الثلاثاء في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، رئيـس مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات الأزمة وتأثيرها على دولة الكويت، والإعلان عن موقف الدولة تجاه الاعتداء.

الخارجية الكويتية ترفض الاعتداء

وأكد الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة، موقف دولة الكويت الثابت والذي يرفض استخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها بين الدول، وأشار إلى أن دولة الكويت تحترم استقلال دولة أوكرانيا، وتساند كافة الجهود الرامية إلى تهدئة التصعيد وضبط النفس بين الدول المتصارعة، للوصول إلى تسوية سلمية للخلافات فيما بينما.

تأثير الأزمة على دولة الكويت وسبل المواجهة

وقدم عبد الوهاب محمد الرشيد، وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، شرحا مفصلا لما قامت به الوزارة والهيئة العامة للاستثمار للوقوف على تأثيرات الأحداث الجارية على دولة الكويت، كما قدم فهد مطلق الشريعان، وزير التجارة والصناعة، توصيفاً للجهود المبذولة لمواجهة الأزمة وتحدياتها، والتي تتضمن توفير كافة السلع الأساسية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المواد الغذائية، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق الكويتية.