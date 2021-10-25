المخيمات الربيعية في الكويت 2022/2021.. تعرف على موعد بداية ونهاية موسم التخييم وقيمة الرسوم

مع اقترابنا من موعد بداية موسم التخييم في الكويت نستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل ورسوم تأمين المخيمات الربيعية للموسم الحالي 2022/2021، هذا وقد أعلنت دولة الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية، بعد فترة طويلة صعبة مرت على العالم، لكن سوف تكشف البلدية عن بعض الاشتراطات الواجب توافرها في المخيمات الربيعية.

موعد بداية موسم التخييم في الكويت 2022 وقيمة رسوم التأمين

أعلنت بلدية الكويت أن موسم التخييم سوف يبدأ من يوم 15 نوفمبر 2021، على أن يكون موعد نهاية المخيمات الربيعية يوم 15 مارس 2022، وقد كشفت البلدية أنه قد تم تخفيض قيمة رسوم تأمين المخيمات الربيعية لتكون 100 دينار بدلا من 300 دينار، ومن المرتقب أن يتم تحديد مواقع التخييم خلال الأيام القادمة.