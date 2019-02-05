أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة لكل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود، وأوضحت الجوازات أن على أصحاب المنشآت المشغلين للعمالة المخالفين أو التستر عليهم أو نقلهم أو إيوائهم سوف يعرض نفسه للمسألة والغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل إذا كان المخالف وافد.

تحذير الجوازات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل من العقوبات

حذرت الجوازات المخالفين من أصحاب المنشآت المشغلين للعمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، [ان كل من يخالف سواء أصحاب المنشآت أو موظف وافد بالسجن لمدة ستة أشهر للعامل وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، وإذا كان المخالف وافد وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين وتطبيق عقوبة الترحيل، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات والتشهير بها.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات التحذيرات أيضاً على كل القادمين بتأشيرة زيارة بكافة أغراضها الإلتزام بأنظمة وتعليمات المملكة الخاصة بالإقامة وعدم التأخر عن المغادرة في الميعاد المحدد في تأشيرة الدخول.

وشددت الجوازات على جميع أصحاب المنشآت عدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة وتعليمات المملكة الخاصة بالإقامة والعمل وأمن الحدود لتجنب العقوبات الموضوعة والتي تشمل (السجن لمدة سنة للمدير المسؤول، غرامة مالية كبيرة، والترحيل إذا كان صاحب المنشأة وافد)، هذا بالإضافة إلى منع الاستقدام للمنشأة لمدة خمس سنوات والتشهير بها.

وفي هذا السياق أفادت الجوازات على جميع المواطنين المقيمين النظاميين التقيد بأنظمة التعليمات عبر البريد الإلكتروني المرفق

[email protected]، أو الاتصال على الرقم 992 لتقديم الاستفسارات.