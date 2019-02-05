المديرية العامة للسجون | 32 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء في مديرية السجون

أعلنت المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية عن وجود عدد 32 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين الرجال والنساء وعلى كل متقدم أو متقدمة للوظائف الإدارية التي تعمل على برنامج التشغيل الذاتي ولابد أن يستوفي كل المتقدمين الشروط المحددة من قبل الإدارة العامة لصحة السجون مع توافر المستندات والأوراق المطلوبة، هذا وقد حددت مديرية السجون مواعيد استقبال طلبات التقديم على الوظائف بداية من اليوم الموافق 5 فبراير 2019 وحتى أسبوعين.

32 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء في مديرية السجون

طرحت المديرية العامة للسجون 32 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في مدينتي الرياض وجدة ضمن وظائف عديدة بالسعودية منها رابط التقديم على وظائف المدارس الأهلية عبر طاقات، وأعلنت أن الوظائف المتاحة حالياً على النحو التالي:-

مساعد للشؤون التنفيذية والتشغيل.

أخصائي شؤون الموظفين.

مدير إدارة الموارد البشرية.

أخصائي أنظمة إدارية.

مساعد إداري.

محاسب.

سكرتير طبي.

سكرتير أخصائي أنظمة معلومات.

كاتب سائق.

مراسل.

شروط التقديم على وظائف مديرية السجون

حددت إدارة السجون شروط بسيطة للتقديم على الوظائف بها للجنسين وهي على النحو التالي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن لا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 35 عام.

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

التقديم على الوظائف الإدارية في المديرية العامة للسجون

أتاحت المديرية العامة للسجون التقديم على الوظائف المتاحة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك من خلال أسبوعين من تاريخه، وطالبت مديرية السجون إرفاق شهادات التعليم بالمؤهلات العلمية والعملية مع إرفاق صورة بطاقة الهوية وتكون سارية.