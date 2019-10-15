المذيعة الجزائرية حسينة أوشان المستقيلة من قناة الجزيرة القطرية تثير الجدل بتغريدة تلمح فيها للقناة

نشرت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان المستقيلة من قناة الجزيرة القطرية أغسطس الماضي، عبر حسابها في موقع التواصل للتدوينات القصيرة ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، تغريدة فسرها الكثيرون أن فيها تلميحًا حول القناة القطرية “الجزيرة”، وانعكاس للحالة التي هي عليها القناة ، وكيف تّدار الأمور فيها، مما أثارت جدلا واسعًا، وتفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي المذيعة ورواد موقع “تويتر”.







لماذا استقالت حسينة أوشان من قناة الجزيرة القطرية؟

غادرت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان قناة الجزيرة في أغسطس الماضي دون ان تعلن عن الاسباب وراء استقالتها بعد خمس سنوات من العمل في القناة، وقالت في ذلك الوقت في تغريدة ملمحة إلى انها سوف تتحدث عن أسباب استقالتها ومغادرتها للقناة في وقت لاحق حيث نشرت تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب اعتذر لأني لا اشعر برغبة في استعراض تفاصيل ماحدث اقله في هذه المرحلة .. فقط اود ان أقول ختاما ان الحياة تحدث عندما نختار” ..







بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب اعتذر لأني لا اشعر برغبة في استعراض تفاصيل ماحدث اقله في هذه المرحلة .. فقط اود ان أقول ختاما ان الحياة تحدث عندما نختار .. — حسينة اوشان (@hassinaouch) August 24, 2019

ماذا قالت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان وأثار الجدل؟

وكانت حسينة أوشان الستقيلة غردت قائلة: “كان الهدف ان تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة. كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية حفاظا على مهمة “تغذية الأغنام “.







كان الهدف ان تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة. كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفيةحفاظا على مهمة "تغذية الأغنام" — حسينة اوشان (@hassinaouch) October 15, 2019

واعتبر البعض هذا الكلام فيه تلميح من أوشان حول قناة الجزيرة وما هو حالها الحقيقي، مما أثارت الجدل ولاقت تفاعل واسعين بين متابعيها، وطالب بعضهم بأن تفصح عن أسباب استقالتها وتوضيح مقصدها من الكلام بكل صراحة ووضوح للجمهور، بدلًا من الحديث بالألغاز حسب تعبيرهم

فقالت مغردة وتدعى هاجر: ”قصة من؟! وأي شاشة لماذا تتكلمين بالألغاز أهو الخوف ؟! أم التهديد ؟! من يمنعك على الكلام بصراحة تامة “.!

وقال آخر:”وكأنك تلمحين إلى قناة كنتِ مذيعة فيها“، في إشارة إلى قناة ”الجزيرة“ القطرية.

فيما غردت أخرى تدعى هيفاء: ”الهروب من المستنقع جميل جدًا؛ وإن كان متأخرًا، لو يتم احتواء حسينة أوشان من المحتمل أن يترك البعض مستنقعهم“.