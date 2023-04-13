المركزي يُحدد إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر 2023 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
إجازة البنوك الكويتية في عيد الفطر 2023

كشف اتحاد المصارف، عن موعد بداية ونهاية عطلة البنوك الكويتية بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد 2023، وقد قالت مدير العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن البنك المركزي الكويت قد أصدر تعميمًا بخصوص عطلة العيد في كل بنوك الكويت.

إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر 2023 الكويت

طبقًا لتعميم البنك المركزي يبدأ موعد إجازة بنوك الكويت خلال أيام عيد الفطر من يوم الجمعة 21 أبريل 2023، حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يعود الدوام ويعود الجميع للعمل في كل بنوك الدولة، من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

هذا وتقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن آخر أيام شهر رمضان سوف يوافق يوم الخميس 20 أبريل 2023، حيث ينتهي الشهر الفضيل عن 29 يومًا (غير كامل العدة)، ليكون أول أيام عيد الفطر في الكويت هو يوم الجمعة 21 أبريل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

أوقات صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2023.. طريقة معرفة الموعد

أخبار العالم

تفعيل حساب تيمز للطالب في الكويت.. وزارة التربية تنشر الخطوات