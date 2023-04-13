المركزي يُحدد إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر 2023 في الكويت

كشف اتحاد المصارف، عن موعد بداية ونهاية عطلة البنوك الكويتية بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد 2023، وقد قالت مدير العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن البنك المركزي الكويت قد أصدر تعميمًا بخصوص عطلة العيد في كل بنوك الكويت.

إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر 2023 الكويت

طبقًا لتعميم البنك المركزي يبدأ موعد إجازة بنوك الكويت خلال أيام عيد الفطر من يوم الجمعة 21 أبريل 2023، حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يعود الدوام ويعود الجميع للعمل في كل بنوك الدولة، من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

هذا وتقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن آخر أيام شهر رمضان سوف يوافق يوم الخميس 20 أبريل 2023، حيث ينتهي الشهر الفضيل عن 29 يومًا (غير كامل العدة)، ليكون أول أيام عيد الفطر في الكويت هو يوم الجمعة 21 أبريل.