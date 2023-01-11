المرور الكويتي يكشف حالات سحب رخصة القيادة من السائقين والمخالفات 2023

أعلنت المرور عن حالات سحب رخصة القيادة من السائقين في الكويت، وذلك تتمثل تلك الحالات في بعض النقاط الهامين الذي يجب على السائقين معرفتها بشكل كامل، وفي حالة تكرار أي حالة من تلك الحالات فقد سوف يتم معاقبة السائق على الفور، مناشدة قائدي المركبات بضرورة اتباع الإرشادات المرورية أثناء السير على الطرق المختلفة.

حالات سحب رخصة القيادة

توجد بعض الحالات الهامة التي يجب على السائقين معرفتها في حالة عدم سحب رخصة القيادة، والذي أعلنت عنها المرور بالكويت والتي تتمثل في التالي:

رؤية السائق في حالة من حالات مخالفة للأدب العام بالكويت.

في حالة وجود حادثة أو إصابة.

في حالة مخالفة أي أفعال منصوص عليها في القانون بالمادة رقم 33 والمادة رقم 34.

جدول مخالفات المرور

يمكنك من خلال التالي أن تتعرف على جدول مخالفات المرور، والحالات التي بها سوف يحصلون على تلك المخالفات التي تتمثل في التالي:

في حالة قيادة المركبة بدون رخصة قيادة.

قياة المركبة في حالة لا تجيز قيادتها.

القيادة بمركبة تم سحب رخصتها.

بالإضافة غلى قيادة المركبة برخصة منتهية.

القيادة بشكل خطر على السائق والركاب.

التفريط بالقيادة والتعرض إلى الخطر للطريق العام.

عدم الإنتباه أو التركيز في القيادة على الطريق العام.

في حالة تسبب حادث وعدم اللجوء إلى الشرطة على الفور.

وجود مخالفة للآداب العام.

الركوب في سيارة غير مرخص لها

مخالفة أي شرط من شروط اللوحات التجارية.

قيادة السيارة بدون وجود اللوحة المعدنية.

يهمك أيضًا:

خطوات دفع رسوم البطاقة المدنية إلكترونيًا و4 شروط لتغيير العنوان بها

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني 2023| وسدادها إلكترونيًا

وناشد المرور الجميع بتوخي الحذر أثناء السير في أوقات سقوط الأمطار على الطرق المختلفة.