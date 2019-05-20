المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440-2019 رابط الموقع وخطوات الحجز في حملات الحج الداخلي

ننشر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440-2019 لكل الراغبين في الحجز في حملات الحج الداخلي لهذا العام من المواطنين والمقيمين بالسعودية، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة رسميا عن بداية التسجيل في المسار الإلكتروني للحجز في حملات الحج بداية الساعة 3 من بعد ظهر اليوم الإثنين 15 رمضان 1440 الموافق 20 مايو 2019، وتم تجهيز المسار الآن وهو جاهز لاستقبال أي عدد من الزائرين والراغبين في الحج، والحج النظامي الداخلي الإلكتروني يوفر أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وأسهلها، حيث تتم كل الخطوات إلكترونيا حتى الحصول على تصريح الحج.

خدمات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يقدم رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 خدمات متميزة للحجز في حملات الحج الداخلي، حيث تتم المفاضلة من خلالة بين برامج وأسعار حملات الحج من خلال الشركات المرخصة مع الوزارة والتي تعرض برامجها عبر المسار، ومن ضمن الخدمات اختيار البرامج المفضلة وحجز البرامج، شراء الهدي والأضاحي، الحصول على تصريح الحج عن طريق التكامل مع وزارة الداخلية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 للحجز في حملات الحج الداخلي

تبدأ عملية التسجيل والحجز الأولي من يوم 15 رمضان 1440، وتبدأ مرحلة التأكيد وإتمام إجراءات الحجز من يوم 1 ذي القعدة حتى 7 ذي الحجة 1440، هذا ويتيح المسار الإلكتروني لكل راغب في الحج اختيار 5 باقات في المفضلة، هذا وقد أكدت وزارة الحج أن الوسيلة الوحيدة للحجز في الحج الداخلي هي المسار الإلكتروني، وأن من يتعاقد خارج المسار يكون قد تعاقد مع شركات وهمية، رابط موقع التسجيل هو:

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.