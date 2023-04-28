المستشار صلاح الماجد رئيس الفتوى والتشريع.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أصدر مجلس الوزراء اليوم، قرارًا بتعيين المستشار صلاح الماجد في منصب مدير عام إدارة الفتوى والتشريع، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار صلاح الماجد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن المستشار صلاح الماجد رئيس إدارة الفتوى والتشريع