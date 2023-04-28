المستشار صلاح الماجد رئيس الفتوى والتشريع.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
أصدر مجلس الوزراء اليوم، قرارًا بتعيين المستشار صلاح الماجد في منصب مدير عام إدارة الفتوى والتشريع، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار صلاح الماجد، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.
معلومات عن المستشار صلاح الماجد رئيس إدارة الفتوى والتشريع
- المستشار صلاح عتيق نجم عبدالله الماجد يشغل منصب رئيس إدارة الفتوى والتشريع منذ 28 أبريل 2023.
- رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد كان قد عُين في ديوان ولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل الأحمد آل صباح في يناير 2023 حتى أبريل 2023.
- تدرج سيادته بين العديد من المناصب الهامة داخل إدارة الفتوى والتشريع.
- شغل منصب وكيل إدارة الفتوى والتشريع منذ شهر يوليو 2022.
- شغل منصب نائب رئيس قطاع قضايا التمييز في سبتمبر 2019.
- عام 2014 تمت ترقيته من مستشار مساعد إلى مستشار بإدارة الفتوى والتشريع.