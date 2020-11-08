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المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية الكويت

بواسطة محمود عطا الله
المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية

شهادة الجنسية من الشهادات الهامة في الكويت، حيث يتوجب على كل مواطن كويتي أن يحمل مع شهادة الجنسية دائمًا وبصورة أساسية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لاسخراج بدل فاقد شهادة الجنسية في الكويت، هذا وتطلب الكثير من الجهات ضمن الوثائق المطلوبة شهادة الجنسية، كما يجب تقديم شهادة الجنسية الأصلية للمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الأمة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية الكويت

1- أصل البطاقة المدنية الحديثة أو شهادة من هيئة المعلومات المدنية.
2- المستند الثاني ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية الكويت هو 4 صور 4*6 بخلفية زرقاء.
3- يتم استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
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4- يجب حضور صاحب المعاملة شخصيًا إلى مقر إدارة الجنسية.
5- تحصل على بدل فاقد الجنسية بكل سهولة ويسر مع نظام حجز المواعيد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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