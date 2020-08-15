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المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة مدنية لطفل كويتي حديث الولادة

بواسطة محمود عطا الله
المستندات المطلوبة استخراج بطاقة مدنية لمولود كويتي المستندات المطلوبة استخراج بطاقة مدنية لمولود كويتي

تُصدر هيئة المعلومات المدنية بالكويت بطاقة مدنية للمواليد الجدد حديثي الولادة سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين، ونستعرض معكم المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة المدنية لطفل كويتي حديث الولادة وهي خطوة هامة ومستند مدني واجب الحصول عليه، يسبق خطوة الحصول على البطاقة المدنية للطفل في الكويت خطوة الحصول على شهادة الميلاد من السجل المركزي للمواليد والوفيات.

خطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة مدنية لطفل كويتي

  • الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة مدنية لطفل هي شهادة الميلاد وتقدمها لهيئة المعلومات المدنية.
  • تحصل على شهادة الميلاد من السجل المركزي للمواليد والوفيات.
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لطفل كويتي: الخطوة الأولى تسجيل المولود وتقدم لها: بلاغ من المستشفى، صور البطاقة المدنية للأب والأم، وعقد الزواج، تستلم شهادة الميلاد بعدها بيومين.
  • في نفس مركز المواليد والوفيات، تُراجع قسم الجنسية لإضافة المولود الجديد، تقدم صور البطاقة المدنية للأب والأم، عقد الزواج، صورة شهادة الميلاد، بعد نهاية تلك الخطوة تذهب للمعلومات المدنية وتقدم شهادة الميلاد للحصول على البطاقة المدنية لطفلك الكويتي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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