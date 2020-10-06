Take a fresh look at your lifestyle.


المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
المستندات المطلوبة لاستخراج الجنسية في الكويت المستندات المطلوبة لاستخراج الجنسية في الكويت

تعتبر شهادة الجنسية في الكويت واحدة من أهم المستندات الرسمية التي يجب أن تكون مع كل مواطن كويتي.
شاهد أيضًا: رابط حجز موعد مراكز الهوية الوطنية الكويت
حيث تطلب الكثير من الجهات الحكومية في الدولة شهادة إثبات الجنسية الكويتية دائما لإنجاز الكثير من المعاملات، من المعاملات التي تتطلب توفر شهادة الجنسية للكويتي التسجيل في الجامعات أو الوزارات والهيئات والمؤسسات الكويتية وهذا أمر ضروري وواجب.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية في الكويت

1- صورة من شهادة ميلاد الابن.
2- صورة أخر شهادة دراسية حديثة حصل عليه الابن.
3- صورة البطاقة المدنية للابن.
4- إخطار البصمة للابن.
5- عدد 6 صور حديثة بخلفية زرقاء مقاس 4 * 6.
6- صورة من جواز سفر الابن.
7- صورة من شهادة جنسية الأب.
8- صورة من عقد زواج الأب.
9- يجب حضور الأب شخصيًا أو صاحب المعاملة.
10- في حالة وفاة الأب، يتطلب استخراج شهادة الجنسية في الكويت (إثبات شخصية الوصي، حصر الوراثة، كتاب من شؤون القصر).

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات استخراج شهادة إثبات الجنسية في الكويت.. ومواقع البصمات

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الأحمدي – خطوات أخذ باركود المراجعة

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الأحمدي للرخصة أو تجديد دفتر السيارة

أخبار العالم

حجز مواعيد جوازات الأحمدي – أخذ موعد مركز جابر العلي

أخبار العالم

“هيئة المعلومات المدنية” مقابل خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل لم…

أخبار العالم

من هو سالم فيصل السلامة الذي تُوفي في الكويت اليوم؟

أخبار العالم

حجز موعد جوازات مبارك الكبير- أخذ باركود مراجعة مركز خدمة المواطن العدان

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت بالخطوات – منصة متى المركزية…

أخبار العالم

حجز موعد جوازات الرقعي محافظة الفروانية

أخبار العالم

منطقة الفروانية التعليمية حجز موعد fr-edu-kw.com


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.