تعتبر شهادة الجنسية في الكويت واحدة من أهم المستندات الرسمية التي يجب أن تكون مع كل مواطن كويتي.

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حيث تطلب الكثير من الجهات الحكومية في الدولة شهادة إثبات الجنسية الكويتية دائما لإنجاز الكثير من المعاملات، من المعاملات التي تتطلب توفر شهادة الجنسية للكويتي التسجيل في الجامعات أو الوزارات والهيئات والمؤسسات الكويتية وهذا أمر ضروري وواجب.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية في الكويت

1- صورة من شهادة ميلاد الابن.

2- صورة أخر شهادة دراسية حديثة حصل عليه الابن.

3- صورة البطاقة المدنية للابن.

4- إخطار البصمة للابن.

5- عدد 6 صور حديثة بخلفية زرقاء مقاس 4 * 6.

6- صورة من جواز سفر الابن.

7- صورة من شهادة جنسية الأب.

8- صورة من عقد زواج الأب.

9- يجب حضور الأب شخصيًا أو صاحب المعاملة.

10- في حالة وفاة الأب، يتطلب استخراج شهادة الجنسية في الكويت (إثبات شخصية الوصي، حصر الوراثة، كتاب من شؤون القصر).