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المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الكويت – حديثي الولادة

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لاسخراج شهادة ميلاد الكويت لأول مرة لحديثي الولادة، كما نستعرض شروط هذا الاستخراج والتسجيل، وقد قدمنا لكم من قبل رابط حجز موعد شهادة ميلاد الكويت، حيث أن الجهة التي تُصدر شهادات الميلاد في دولة الكويت هي السجل المركزي للمواليد والوفيات تلك الجهة التابعة لوزارة الصحة، ومراجعة السجل المركزي للمواليد يتم بحجز موعد مُسبق من قبل المراجع صاحب المعاملة، وبدأ نظام حجز المواعيد للإدارات وزارة الصحة الكويتية منذ يوليو الماضي.

1 المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للكويتي لأول مرة
2 مستندات استخراج شهادة ميلاد حديثي الولادة لغير الكويتي

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للكويتي لأول مرة

  • من شروط الحصول على شهادة ميلاد الكويت حديثي الولادة، أن تكون الولادة قد حدثت في الكويت، وأن يحضر الوالد شخصيًا إلى السجل المركزي للمواليد والوفيات، او الجد والد الأب.
  • شهادة الجنسية للزوج والزوجة وصورة عنهما.
  • عقد الزواج الأصلي وصورة عنه.
  • كتاب تفويض إذا كان الأب خارج الكويت ويذكر فيه اسم المولود، أو وكالة خاصة.

مستندات استخراج شهادة ميلاد حديثي الولادة لغير الكويتي

  • جواز السفر الأصلي للزوج والزوجة وصورة عنهما.
  • عقد الزواج غير الكويتي يجب تصديقه من وزارة الخارجية الكويتية، وسفارة بلد الزوج والزوجة.
  • صورة البطاقة المدنية للزوج والزوجة.
  • كتاب تفويض إذا كان الأب خارج الكويت ويذكر فيه اسم المولود، أو وكالة خاصة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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