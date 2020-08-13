المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الكويت – حديثي الولادة

نستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لاسخراج شهادة ميلاد الكويت لأول مرة لحديثي الولادة، كما نستعرض شروط هذا الاستخراج والتسجيل، وقد قدمنا لكم من قبل رابط حجز موعد شهادة ميلاد الكويت، حيث أن الجهة التي تُصدر شهادات الميلاد في دولة الكويت هي السجل المركزي للمواليد والوفيات تلك الجهة التابعة لوزارة الصحة، ومراجعة السجل المركزي للمواليد يتم بحجز موعد مُسبق من قبل المراجع صاحب المعاملة، وبدأ نظام حجز المواعيد للإدارات وزارة الصحة الكويتية منذ يوليو الماضي.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للكويتي لأول مرة

من شروط الحصول على شهادة ميلاد الكويت حديثي الولادة، أن تكون الولادة قد حدثت في الكويت، وأن يحضر الوالد شخصيًا إلى السجل المركزي للمواليد والوفيات، او الجد والد الأب.

شهادة الجنسية للزوج والزوجة وصورة عنهما.

عقد الزواج الأصلي وصورة عنه.

كتاب تفويض إذا كان الأب خارج الكويت ويذكر فيه اسم المولود، أو وكالة خاصة.

مستندات استخراج شهادة ميلاد حديثي الولادة لغير الكويتي