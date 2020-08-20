استخراج شهادات الميلاد في الكويت يتم بمراجعة إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات وهي إدارة تابعة لوزارة الصحة، ونستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الكويت، والشروط المطلوبة لاستخراج الشهادة، حيث تتعامل داخل سجل المواليد مع منفذين الأول التسجيل، ثم القيد في سجلات الجنسية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت

مدة استخراج شهادة الميلاد هي ثلاثة أيام بعد التسجيل، بعدها تقوم بقيد الطفل في سجلات الجنسية، ويتم تسجيل المواليد في الكويت لطفل كويتي حديث الولادة، او طفل غير كويتي، أو طفل بدون من غير محددي الجنسية، وبخصوص رسوم شهادة الميلاد فهي متغيرة.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الكويتي

هناك شرطين للحصول على الشهادة وهما أن تتم الولادة على أرض الكويت، يجب حضور الوالد أو الجد من جهة الوالد، او من ينوب عن الأب بتوكيل رسمي يذكر فيه اسم المولود، المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لطفل كويتي هي: بلاغ المستشفى، صور البطاقات المدنية للأب والأم، أصل وصورة عقد الزواج، بينما المتسندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لطفل غير كويتي هي: أصل وصور البطاقات المدنية للأب والأم، صور جوازات السفر، صور وأصل عقد الزواج موثق من الخارجية الكويتية وسفارة بلد الوالدين إذا كان العقد غير كويتي.