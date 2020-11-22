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المستندات المطلوبة لاسخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية بدل فاقد الكويت المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية بدل فاقد الكويت

يجب أن يكون لدى كل مواطن في الدولة شهادة الجنسية دائمًا طالما أكمل سن الثامنة عشر عامًا، حيث يتم تقديم تلك الشهادة في الكثير من المعاملات الهامة، كما يتم استخدام شهادة الجنسية خلال المشاركة والتصويق في انتخابات مجلس الامة القادم، والمقرر لها أول يوم سبت في شهر ديسمبر القادم، ومن فقد شهادته علسه استخراج شهادة بدل فقد قبل يوم الانتخابات، لمعرفة المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:
klma.org/?p=382225
هذا وتقوم وزارة الداخلية بتقديم تسهيلات كبيرة لاستخراج الشهادة لكل الرغبين في الحصول عليها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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