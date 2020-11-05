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المستندات المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية لأول مرة إلكترونيًا Online

بواسطة محمود عطا الله
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دشنت هيئة المعلومات المدنية موقع المغلف الإلكتروني والذي يقدم الكثير من المعاملات المدنية في الكويت أونلاين، من تلك المعاملات تسجيل عمالة منزلية لأول مرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لإنجاز تلك المعاملة الهامة.
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إلى جانب خدمة تسجيل الخدم إلكترونيًا في الكويت يقدم موقع المغلف الإلكتروني عدد من الخدمات المتميزة إلكترونيًا ومنها: تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، تسجيل لأول مرة، خدمة الالتحاق بعائل، استكمال بيانات مولود.

المستندات المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية أول مرة الكويت أونلاين

  • صورة شخصية.
  • صورة من جواز السفر.
  • صورة الصفحة الأخيرة من جواز السفر.
  • هذا وتتم خطوات التسجيل للخدم على موقع المغلف الإلكتروني بكل يسر وسهولة وفي دقائق معدودة، هذا ويذكر أن المغلف الإلكتروني تم تدشينه ليحل مكان المغلف الورقي، ولكي يتمكن المواطن والمقيم من إنجاز عدد من المعاملات المدنية إلكترونيًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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