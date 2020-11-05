المستندات المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية لأول مرة إلكترونيًا Online

دشنت هيئة المعلومات المدنية موقع المغلف الإلكتروني والذي يقدم الكثير من المعاملات المدنية في الكويت أونلاين، من تلك المعاملات تسجيل عمالة منزلية لأول مرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لإنجاز تلك المعاملة الهامة.

شاهد أيضًا: المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية أونلاين المغلف الإلكتروني

إلى جانب خدمة تسجيل الخدم إلكترونيًا في الكويت يقدم موقع المغلف الإلكتروني عدد من الخدمات المتميزة إلكترونيًا ومنها: تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، تسجيل لأول مرة، خدمة الالتحاق بعائل، استكمال بيانات مولود.

المستندات المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية أول مرة الكويت أونلاين