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المستندات المطلوبة لمعاملة استكمال بيانات مولود جديد المعلومات المدنية (الكويتي، غير الكويتي)

بواسطة محمود عطا الله
مستندات استكمال بيانات مولود جديد الكويت مستندات استكمال بيانات مولود جديد الكويت

ننشر المستندات المطلوبة لاستكمال بيانات مولود كويتي أو غير كويتي أو من غير محددي الجنسية من المقيمين في دولة الكويت، كما نُجيب عن سؤال الكثيرين حول “كم غرامة التأخير عن استكمال بيانات المولود الكويت؟”، في تغطية متميزة لتلك الخدمة الهامة والتي يجب إنجازها من جانب أولياء الأمور من الكويتيين وغير الكويتيين ممن رزقوا بمواليد جدد.

1 استكمال بيانات مولود الكويت في هيئة المعلومات المدنية
2 المستندات المطلوبة لاستكمال بيانات مولود جديد الكويت

استكمال بيانات مولود الكويت في هيئة المعلومات المدنية

يجب استكمال بيانات مولود جديد خلال 60 يوم بحد أقصى من تاريخ الولادة، في حال مر أكثر  من 60 يوم على تاريخ الولادة تكون هناك غرامة مقدارها 20 دينار كويتي، تتم معاملة استكمال بيانات مولود في الكويت من خلال هيئة المعلومات المدنية، كما يمكن إنجاز المعاملة أونلاين من خلال موقع هيئة المعلومات المدنية أو موقع المغلف الإلكتروني التابع للهيئة.

المستندات المطلوبة لاستكمال بيانات مولود جديد الكويت

نشرت هيئة المعلومات المدنية، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال بيانات مولود جديد في الكويت، وذلك لكل فئات المجتمع (كويتي، غير كويتي، من غير محددي الجنسية)، والمستندات المطلوبة هي:
1- فصيلة الدم.
2- شهادة إثبات الجنسية للكويتي.
3- صورة من جواز السفر لغير الكويتي.
4- شهادة الميلاد الأصلية صورة عنها.
5- صورة من الإضافة على ملف الإقامة لغير الكويتي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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