المصادقة في تطبيق هويتي.. أعرف كيف تُفعل وتستخدم تلك الخاصة للحصول على الخدمات الإلكترونية
في ظل توجه الكويت نحو تطبيق الحكومة الرقمية، يأتي تطبيق هويتي على قمة الأدوات الإكترونية للحصول على الخدمات الحكومية الكويتية أون لاين، وكما نعرف، فإن تطبيق هويتي هو تطبيق أصدرته هيئة المعلومات المدنية، وهو بطاقة مدنية رقمية على هاتفك، تُعرف به نفسك وتحصل من خلاله على الخدمة.
خاصية المصادقة في تطبيق هويتي هي خاصية هامة من خاصيات هذا التطبيق، حيث تطلب معظم الجهات في الكويت، تفعيل خاصية المصادقة قبل الحصول على الخدمة، وكانت وزارة التجارة أو الجهات الحكومية في الكويت، التي طبقت نظام تفعيل خاصية المصادقة قبل الحصول على الخدمة الإلكترونية.
تفعيل خاصية المصادقة على تطبيق هويتي
- تستخدم خاصية المصادقة على تطبيق هويتي للتأكد من شخصية المراجع.
- عند الدخول على تطبيق هويتي على هاتفك، تختار من القائمة الجانبية “تحديث هويتي” ثم تتبع الإجراءات المطلوبة.
- عند الدخول على بوابة وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية، تقوم بوضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.
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- يرسل لك النظام، طلب مصادقة على تطبيق هويتي بهتفك.
- تقوم بالموافقة على طلب المصادقة ومشاركة البيانات مع وزارة التجارة.
- تتبع الخطوات المطلوبة.
- وعلى البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة تختار “تمت المصادقة”.
- سوف يتم تسجيل الدخول على البوابة، ويتم السماح لك بالاستمرار للحصول على الخدمة.