المصادقة في تطبيق هويتي.. أعرف كيف تُفعل وتستخدم تلك الخاصة للحصول على الخدمات الإلكترونية

في ظل توجه الكويت نحو تطبيق الحكومة الرقمية، يأتي تطبيق هويتي على قمة الأدوات الإكترونية للحصول على الخدمات الحكومية الكويتية أون لاين، وكما نعرف، فإن تطبيق هويتي هو تطبيق أصدرته هيئة المعلومات المدنية، وهو بطاقة مدنية رقمية على هاتفك، تُعرف به نفسك وتحصل من خلاله على الخدمة.

خاصية المصادقة في تطبيق هويتي هي خاصية هامة من خاصيات هذا التطبيق، حيث تطلب معظم الجهات في الكويت، تفعيل خاصية المصادقة قبل الحصول على الخدمة، وكانت وزارة التجارة أو الجهات الحكومية في الكويت، التي طبقت نظام تفعيل خاصية المصادقة قبل الحصول على الخدمة الإلكترونية.

تفعيل خاصية المصادقة على تطبيق هويتي